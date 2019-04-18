Працівника держустанови затримано на хабарі

Працівниця державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Донецькій області вимагала від маріупольця12 тисяч гривень, аби закрити виконавчі провадження відносно нього. Під час обшуку у кабінеті жінки поліцейські виявили та вилучили всю суму, яку за її вимогою надав їй боржник.

Слідчі Центрального відділу спільно з працівниками прокуратури №1 міста Маріуполя та співробітниками Управління захисту економіки в Донецькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України викрили на хабарі посадову особуДержавної виконавчої служби головного територіального управління юстиції в Донецькій області.

В рамках розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України встановлено, що посадовець вимагала від місцевого мешканця 12 тисяч гривень. В таку суму вона оцінила свої «послуги» за закриття виконавчих проваджень відносно чоловіка – боржника за несплату аліментів.

Наразі слідчі Центрального відділу поліції спрямували кримінальне провадження з обвинувальним актом на розгляд до суду.