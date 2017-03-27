Правила дорожного движения для велосипедистов

Велотур прошел в одном из парков Мариуполя. Участие в нем приняли и сотрудники полиции по безопасности дорожного движения, которые провели для детей викторину по знаниям Правил дорожного движения.

Сохранение жизни и здоровья детей, снижение детского дорожно-транспортного травматизма – приоритетное направление работы сотрудников полиции, которые отвечают за безопасность дорожного движения.

Накануне школьных каникул правоохранители усилили работу по обучению детей правилам дорог.

На площадке в парке были установлены дорожные знаки. Полицейские поясняли малышам что означает каждый из них. Дети наперебой разгадывали загадки, отвечали на вопросы по безопасности дорожного движения и соревновались за звание лучшего знатока. За правильные ответы участники викторины получали призы.

Также на площади правоохранители выставили служебный транспорт. Все желающие имели возможность ознакомиться с оборудованием служебного авто, посидеть за рулем служебного авто, включить сигнальные маячки и поговорить в громкоговоритель, через который дети напоминали присутствующим правила безопасного поведения на дороге и просили соблюдать Правила дорожного движения.

В парке звучала музыка, детский смех, выступали клоуны, детишки катались на роликах, самокатах и велосипедах. Наиболее опытные велосипедисты приняли участие в велоестафете.

Уважаемые взрослые! Не оставляйте детей без присмотра у проезжей части, постоянно напоминайте им о необходимости соблюдения Правил дорожного движения. Помните! Ребенок учится законам дорог, беря пример с членов семьи и других взрослых. Положительный пример папы и мамы учит дисциплинированному поведению на дороге не только вашего ребенка, но и других. Берегите детей!