Последние новости

Правила дорожного движения для велосипедистов

Опубликовано 27 Мар 2017

ГАИ велотур викторина ПДД 25.03 (9)Велотур прошел в одном из парков Мариуполя. Участие в нем приняли и сотрудники полиции по безопасности дорожного движения, которые провели для детей викторину по знаниям Правил дорожного движения.

Сохранение жизни и здоровья детей, снижение детского дорожно-транспортного травматизма – приоритетное направление работы сотрудников полиции, которые отвечают за безопасность дорожного движения.

Накануне школьных каникул правоохранители усилили работу по обучению детей правилам дорог.

На площадке в парке были установлены дорожные знаки. Полицейские поясняли малышам что означает каждый из них. Дети наперебой разгадывали загадки, отвечали на вопросы по безопасности дорожного движения и соревновались за звание лучшего знатока. За правильные ответы участники викторины получали призы.

Также на площади правоохранители выставили служебный транспорт. Все желающие имели возможность ознакомиться с оборудованием служебного авто, посидеть за рулем служебного авто, включить сигнальные маячки и поговорить в громкоговоритель, через который дети напоминали присутствующим правила безопасного поведения на дороге и просили соблюдать Правила дорожного движения.

В парке звучала музыка, детский смех, выступали клоуны, детишки катались на роликах, самокатах и велосипедах. Наиболее опытные велосипедисты приняли участие в велоестафете.

Уважаемые взрослые! Не оставляйте детей без присмотра у проезжей части, постоянно напоминайте им о необходимости соблюдения Правил дорожного движения. Помните! Ребенок учится законам дорог, беря пример с членов семьи и других взрослых. Положительный пример папы и мамы учит дисциплинированному поведению на дороге не только вашего ребенка, но и других. Берегите детей!

Похожие сообщения

Поэтическая встреча «Стихи веселят и учат»

Опубликовано 27 Мар 2017

Полицейские устанавливают лиц, причастных к повреждению 5 объектов Национальной лотереи

Опубликовано 27 Мар 2017

Письма участникам дорожного движения

Опубликовано 27 Мар 2017

Школьники поздравили военнослужащих с Днем Нацгвардии

Опубликовано 27 Мар 2017

Все права защищены и охраняются законом.
Полное или частичное копирование­ материалов должно сопровождаться
указанием первоисточника (для интернет-изданий обязательна гиперссылка)
Copyright © 2007-