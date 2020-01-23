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Правоохоронці Маріуполя викрили 2 браконьєрів

Опубликовано 24 Янв 2020

249Дії правопорушників кваліфіковані за ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом). Заборонене знаряддя лову та незаконно виловлені водні біоресурси вилучено.

Минулої доби інспектори рибоохоронного патруля разом із дільничними офіцерами Центрального відділу поліції задокументували незаконну діяльність 2 браконьєрів, які виловлювали рибу у місцевій річці забороненим знаряддям лову – сіткою «павук».

Незаконним рибним промислом займалися двоє місцевих мешканців, 1984 та 1977 років народження. Чоловіки встигли виловили 55 пеленгасів та 3 судака.  Рибу вилучили інспектори рибоохоронного патруля.

За вказаними фактами відкриті кримінальні провадження. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до 3-х років.

Маріупольці, не забувайте про правила рибальства! У разі виявлення вами порушення ( вилову риби за допомогою сітей) оперативно звертайтеся до поліції. Поліцейські ведуть боротьбу з браконьєрством на річках міста.

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