Правоохоронці та військовослужбовці «ловили» диверсантів

Дводенна навчальна спецоперація була санкціонована командуванням ООС та пройшла за участі представників Служби безпеки України, Нацполіції України в Донецькій області, прикордонників, нацгвардійців, рятувальників та інших суміжних підрозділів та відомств.

За легендою у Маріуполь потрапило кілька ворожих груп, завданням яких було підірвати ряд важливих об’єктів інфраструктури міста. Які саме «точки» мали злетіти в повітря – ніхто не знав, а тому працювати потрібно було на випередження.

З метою ліквідації загрози було створено оперативний штаб, до якого увійшли представники усіх задіяних структур. Саме у ньому відбувалася координація дій задіяного особового складу.

На території міста в рази посилилися контрдиверсійні заходи. Було укріплено додатковими силами кордони Маріуполя, стратегічні об’єкти, а на вулиці вийшла збільшена кількість правоохоронців. В той самий час оперативні підрозділи перевіряли будь-яку отриману інформацію.

Майже усіх «терористів» було затримано вночі, а ті ж, яким вдалося залишитися непоміченими, забарикадувалися у покинутій будівлі у Лівобережному районі Маріуполя. Здаватися вони не збиралися, а тому на вході в приміщення залишили вибуховий «сюрприз».

До ліквідації зловмисників було підключено спецназ. Вулицю перекрила броньована техніка. Пересування диверсантів контролювали снайперські групи. На місці керівники спеціальних підрозділів розробили план наступу.

Штурм. Групи прикриття зайняли бойові позиції, а тим часом дві штурмових – почали операцію. Загалом знадобилися лічені хвилини, аби вогонь припинився, а небезпека була нейтралізована. Після цього бійці зачистили територію, а вибухотехніки та кінологи перевірили її на відсутність вибухонебезпечних предметів.

Результати дводенної роботи та виявлені недоліки буде обговорено на підсумковій нараді керівництва сил ООС.