Правоохоронці вилучили ніж у громадянина Німеччини

Під час перевірки автомобіля співробітники поліції виявили у пасажира авто ніж.

В Мангуші під час несення служби на блок-пості працівники поліції зупинили авто для перевірки.

Під час проведення огляду автомобіля правоохоронцями було виявлено сумку, в якій знаходився ніж кустарного виробництва.

Як з’ясувалося, вилучена зброя належала 49-річному пасажиру транспорту.

Вилучене направлено на експертизу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.