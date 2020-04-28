Правоохоронці вилучили від жінки 7-місячну дитину через неналежний догляд за нею та помістили до лікувального закладу. В подальшому вже соціальна служба буде вирішувати долю малюка.

41-річна маріупольчанка перебувала у нетверезому стані та неналежно доглядала за дитиною. Поліцію викликали небайдужі мешканці.

За викликом приїхала слідчо-оперативна група та інспектор ювенальної превенції Кальміуського відділення поліції. Матір агресивно себе поводила та не реагувала на зауваження правоохоронців, тож, було вирішено вилучити дитину, аби не наражати її на небезпеку.

Наразі дитина перебуває у лікувальному закладі, з нею все у порядку.

Матір чекає адміністративна відповідальність згідно ст. 184 «Невиконання батьками чи особами, що їх заміняють, обов’язків по вихованню дітей».

Про подію повідомлено Службу у справах дітей для вжиття спільних заходів щодо захисту прав та інтересів дитини.

Шановні громадяни, якщо вам відомо про факти неналежного виховання дітей, повідомте про це до поліції за номером 102. Це може зберегти життя дитини і змінити її майбутнє!