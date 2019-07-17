Правоохоронці запросили маріупольців вступити на службу до поліції

Співробітники сектору кадрового забезпечення Центрального відділу поліції завітали на «Ярмарок професій» що відбувся у палаці культури «Молодіжний» та розповіли мешканцям про вакантні посади у поліції міста.

Вибір професії для кожної людини — це вибір свого місця в житті, і без перебільшення можна сказати, що для молоді — це завжди проблема номер один.

Тому, місцеві правоохоронці розповіли усім присутнім на заході маріупольцям про умови вступу на службу до лав Національної поліції, вакантні посади, умови навчання, та відповіли на всі цікавлячі громадян запитання з приводу служби.

Нагадаємо, з 15 липня до 9 серпня у Донецькій області оголошено про набір у службу до поліції.

Громадяни, які здобули повну загальну середню освіту, можуть проходити відбір на посади помічників слідчих, помічників оперуповноваженого, помічників дільничного офіцера поліції та поліцейських батальйону конвойної служби.

Основні вимоги до кандидатів на посади:

- вік від 18 років;

- повна загальна середня або вища освіта;

- вільне володіння українською мовою;

- знання Конституції України, ЗУ «Про Національну поліцію», ЗУ «Про запобігання корупції», а також кваліфікаційні знання відповідно до обраної посади.

Ми пропонуємо:

- заробітну плату від 8000 грн. для посад молодшого складу поліції та від 10 000 грн. для посад середнього складу поліції (після успішного проходження первинної професійної підготовки);

- соціальне забезпечення згідно з чинним законодавством;

- професійну підготовку за міжнародними стандартами;

- можливість підвищити освітній ступінь вищої освіти у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських;

- перспективу кар’єрного росту.

Анкету для участі у конкурсі можна заповнити на сайті nabir.np.gov.ua у вкладці «Відкриті конкурси». Для цього оберіть «Донецьку область», після чого вподобану Вами посаду та заповніть свої анкетні дані. У подальшому дотримуйтесь інструкцій, які будуть надходити на Вашу електронну пошту.

Адреса прийому документів:

м. Маріуполь, пр. Будівельників, 145, каб. № 205.

За додатковою інформацією звертайтесь за телефоном (050) 324-69-79 (Viber, Telegram) або на електронну адресу sektordonobl@ukr.net.