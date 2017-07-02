Правоохранители пресекли изготовление опия ацетилированного

Как только родители закрывали дверь собственной квартиры, 27- летний безработный сын брался за изготовление наркотического вещества для собственного употребления. В ходе обыска полицейские изъяли вещественные доказательства. По данному факту начато досудебное расследование.

Сотрудники Левобережного отделения полиции получили информацию о жителе района, который может хранить и изготавливать у себя дома наркотики. Во время проверки полученная информация подтвердилась. Было установлено, что мужчина 1990 года рождения превратил жилье в наркокухню.

В ходе обыска по указанному адресу правоохранители выявили и изъяли медицинский шприц объемом 5 мл, полностью заполненный веществом темно-коричневого цвета, предварительно, - опием ацетилированным, который злоумышленник держал в холодильнике, а также пластиковую бутылку с только что изготовленным наркотическим веществом.

Что касается личности злоумышленника, то ранее он не привлекался к уголовной ответственности. Мужчина пояснил, что в течении года сам изготавливает, а потом инъекционно употребляет наркотик.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 309 «Незаконное производство, изготовление наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины. Нарколюбителю грозит наказание — от штрафа до лишения свободы на срок до 3 лет.