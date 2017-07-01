Правоохранители в течение 20 минут раскрыли кражу

Имущество похитил со двора пенсионера 27-летний житель Центрального района. Однако перепродать его он не успел — вора заметили соседи, которые сразу сообщили полицейским. Похитителя задержали.

В дежурную часть Центрального отдела полиции поступило сообщение от 64-летнего жителя о том, что неизвестный мужчина через забор проник на территорию домовладения, где со двора вынес металлические листы, прутки и посуду. Злоумышленник орудовал в темное время суток, но все равно не смог обойти свидетелей. На помощь пострадавшему пришли его соседи, которые заметили вора во время кражи и сразу вызвали полицейских. Вора доставили в Центральный отдел полиции.

Им оказался 27-летний безработный житель Мариуполя, который ранее попадал в поле зрения правоохранителей за совершение имущественных преступлений. Похищенное имущество планировал сбыть, а вырученные деньги — потратить на алкоголь.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований и квалифицированы по ч. 3 ст. 185 «Кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.