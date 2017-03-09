Правоохранители задержали мариупольца, который в праздничный день убил своего гостя

Конфликт в квартире многоэтажки произошел во время сугубо мужского застолья в праздник женщин и мира. Гость ударил хозяина, а тот в ответ схватился за нож. Вследствие 6 ударов потерпевший скончался на месте, а другие визитеры ушли спать. Разбудили их правоохранители, прибывшие по вызову соседей. Вещественные доказательства изъяты.

Около 17 часов 8 марта жители соседних квартир услышали ссору, которая произошла между мужчинами за дверью одного из помещений, а через час, проходя мимо незакрытых дверей, увидели труп мужчины и вызвали полицию.

На месте преступления правоохранители разбудили двух других участников событий и изъяли сломанный нож — орудие убийства. Опросить присутствующих не представлялось возможным — они находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Лишь на следующий день хозяин квартиры рассказал о том, что произошло, когда полностью осознал, что лишил жизни своего гостя.

В тот день он ушел в магазин пополнить запасы спиртного, а когда вернулся, неожиданно получил удар по лицу от потерпевшего. Тогда и взял со стола нож, чтобы дать сдачи. Бил хаотично и попал в сонную артерию — спустя несколько секунд обидчик уже не подавал признаков жизни. Еще один гость, чтобы не попасть под «горячую руку», просто наблюдал за дракой.

В настоящее время злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ранее 44-летний житель уже был осужден за неумышленное убийство.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до 15 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.