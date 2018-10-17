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Правопорушник сам на себе викликав поліцію

Опубликовано 25 Окт 2018

17 19264_nНа лінію 102 надійшло повідомлення від маріупольця про те, що невідомий намагається проникнути до житла. Правоохоронці, прибувши на місце, виявили у квартирі наркопритон.

Перед дверима патрульні поліцейські застали чоловіка, який разом з аварійною службою намагався відчинити двері у квартиру. Він надав усі підтверджуючі документи, що є власником житла.

Потрапивши всередину, поліція виявила двох чоловіків: 32-річного маріупольця та 29-річний попереднього власника оселі. У  квартирі були видні сліди виготовлення наркотичних речовин.

На місце була спрямована слідчо-оперативна група Лівобережного відділення поліції. Під час огляду приміщення було вилучено медичні шприци із залишками наркотику та близько 6 літрів рідини коричневого кольору у пляшках. Вилучене направлено на експертизу.

Як з’ясувалося, колишній господар взяв гроші у борг під заставу нерухомого майна та не повернув. Тому квартира, згідно з договором, перейшла у власність нового господаря. Почувши, що у житло хтось намагається увійти, попередній  власник викликав поліцію, не замислюючись про те, що у квартирі знаходяться заборонені речовини.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту». Підозрюваному загрожує до трьох років позбавлення волі.

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