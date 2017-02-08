Праздник-акция «Счастливый номер»

В детской библиотеке им. Т.Г. Шевченко — праздник! C первых дней нового года ребята спешат в библиотеку, чтобы успеть зарегистрироваться для участия в розыгрыше и получить заветное приглашение.

Не смотря на погоду, зал заполняют юные читатели и их родители, а так же друзья библиотеки Ситник Светлана и Бабек Геннадий со своими помощниками, и председатель КСН «Цветочный» Нина Ивановна Пиковец. Зал полон!

Звучит музыка, праздник начинается творческими номерами читателей, воспитанников ГЦВР ДЮК «Огонёк».

Заведующая библиотекой Виктория Чуднова рассказала о достижениях и успехах в работе библиотеки, иллюстрируя свой рассказ ярким слайд-шоу, составленными из фотографий мероприятий, проводимых в библиотеке.

Библиотека гордится тем, что пользуется уважением своих читателей, родителей, и руководителей школьных и внешкольных учреждений с которыми она сотрудничает. Гордиться и творческим коллективом, но самая большая гордость библиотеки – талантливые читатели.

В разгар праздника с полок стали падать книги и из них выскочили пираты! Неужели праздник испорчен? Но нет, капитан Крюк и грозный Черный Пес, узнав, что в библиотеке проходит праздник читателя, захотели принять в нём участие и с удовольствием смотрели творческие номера читателей библиотеки и танцевальные номера воспитанников ГЦВР ДЮК «Огонёк».

А как же розыгрыш? Конечно, он состоялся! С весёлыми шутками-прибаутками ребятам вручали выигранные призы. Праздник прошёл задорно, весело, интересно, и никто из присутствующих детей не ушёл без подарка.

Виктория Чуднова