Праздник – это возможность создать хорошее настроение и провести незабываемый день вместе с родными и друзьями. В череде новогодних праздников есть особый – Рождество Христово. Уже установлена и украшена зелёная красавица ёлка, верхушку которой обычно украшает звезда, в память о той, которая указала путь к колыбели родившегося Иисуса Христа. С этого события началась новая эра и новое летоисчисление в истории человечества. С Рождеством у украинцев связаны интересные обряды и традиции, люди с этого дня и до Сретения приветствуют друг друга словами «Христос родился!» — «Славим его!»

Детская библиотека им. В.В. Маяковского на базе ДЮКа «Современник» ГЦВР по месту жительства и КСН «Строитель» провела праздник «Дивная ночь Рождества». Ребята познакомились с книжной выставкой «В Рождество и в Новый год кружит книжек хоровод», приняли участие в играх «Слова-ассоциации» и «Схвати удачу за хвост», победитель получил сладкий приз.

С Рождеством связана еще одна традиция — колядование. Начинают колядовать в Святой вечер, славя Иисуса Христа (а когда-то Коляду и молодое Солнце). Очень интересно прошёл конкурс колядок «Коляда, Коляда, накануне Рождества». Ребята рассказывали и пели колядки, в которых прославляли хозяев, желая им добра и благополучия. Все участники конкурса получили сладкие подарки.

А ещё читатели отгадывали загадки, слушали отрывок из книги В. Герланца «В ожидании Рождественского чуда». В библиотеке оформлена прекрасная выставка «Пусть с Рождественской звездою ангел спустится в ваш дом», на которой представлены статуэтки ангелов, куклы-ангелы, ангелы-обереги, изображения ангелов, ёлочные украшения в виде ангелов и другие «ангельские атрибуты». Для детей прошел мастер-класс «Рождественский ангелочек». Ангел, изготовленный своими руками, создаёт настроение для праздника и служит отличным подарком для близких и друзей. Пусть мир, согласие и достаток будут во всех домах и во всех семьях. С Рождеством!

Елена Тычкова