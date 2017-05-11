Праздник мам в детской библиотеке

Ежегодно во второе воскресенье мая мы отмечаем один из самых светлых и добрых праздников — День матери. Это праздник самой любимой и самой главной женщины, подарившей нам жизнь. В детских библиотеках города к этому празднику готовятся с особым теплом и нежностью.

В детской библиотеке им. В.З. Нестайко прошла праздничная программа «Сказ от сердца и души о том, как мамы хороши», в которой приняли участие читатели, учащиеся 3-Г класа ОШ № 68.

Детям была презентована книжная выставка «О, как прекрасно это слово МАМА». Библиотекари рассказали историю праздника, вместе с детьми вспомнили пословицы и поговорки о маме. Мальчишки и девчонки задумались, почему в народе говорят: «Мамино сердце, как летнее солнце», «У дитини заболить пальчик, а у матері серце». Дети послушали и обсудили сказку «Три дочери», ответили на вопросы викторины «Сказочные мамы» по книгам Ю. Коваль «Полынные сказки», О.Уайльд «Мальчик — звезда», Э. Успенский «Зима в Простоквашино», Л. Гераскина «Синий цветочек для мамы», Л. Пантелеев «Ау».

Ребята приняли участие в игре «Назови поласковей», в игре-пантомиме «Изобрази маму», в конкурсе «Собери сестричку в садик» (мальчишки справились быстрей, а девчонки старательнее), в художественном конкурсе «Подарок для мамы». А завершился наш праздник веселыми спортивными играми.

Стелла Руденко