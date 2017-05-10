Праздник «Моя дружная семья»

Здоровая семья — это будущее любого государства. Международный день семьи отмечается странами ООН, в том числе и Украиной, ежегодно с 15 мая 1993 года.

Семья — это источник любви, уважения, привязанности. В счастливой семье – счастливы дети. И нет выше любви, чем любовь матери. Не зря эти праздник — День Матери и День семьи отмечаются в мае один за другим. День Матери ежегодно празднуется в Украине во второе воскресенье мая. Этот день важен для любого человека, ведь материнская ласка согревает нас всю жизнь. В День Матери в Украине, как в США и Австралии, можно увидеть людей с цветком гвоздики на одежде. Цвет имеет значение — разноцветная гвоздика говорит о том, что мать этого человека жива, а белую гвоздику носят в знак памяти.

На праздник Матери и семьи «Моя дружная семья» в детскую библиотеку им. В.В. Маяковского пришли читатели, учащиеся 4 –А класса ОШ № 64, их родители, бабушки. На мероприятии присутствовали представители КСН «Солнечный» и КСН «Западный». Гости библиотеки прослушали информационный дайджест «История праздника», приняли участие в громком чтении рассказов-эссе «Забота» и «Родители» из книги Н. Хаткиной «Азбука милосердия». Ребята читали стихи о маме, бабушке, посвящали им прекрасные песни. Дети подарили своим мамам открытки с добрыми пожеланиями, и письма-признания, созданные своими руками.

Гости прослушали легенду «Разговор с Богом», посмотрели интересную песочную анимацию, посвященную Дню Матери. И дети, и их родители участвовали в театрализованном представлении сказок «Репка», «Волк и семеро козлят». А конкурсы «Большая стирка» и «Завяжи шнурки», в которых принимали участие мамы и их дети, повеселили всех, вызвав аплодисменты. Победители были награждены призами. Все дружно приняли участие в подвижных играх «Кука-Чапа» и «Шнурки». Закончился праздник семейным угощением.

Любите и цените своих мам, помните о них – никто не сделает для вас больше, чем мама. И пусть ваша семья всегда будет счастлива!

Елена Тычкова