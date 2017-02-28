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Праздник «Развеселая Масленица»

Опубликовано 01 Мар 2017

100_9079Масленица – одна из самых веселых праздников, празднование, которого длится целую неделю. В это время люди веселятся, ходят в гости друг к другу, устраивают гуляния. Это народное торжество посвящено проводам зимы и приходу долгожданной весны, возрождению природы. Сразу же после Масленицы начинается Великий пост и люди готовятся к Светлому Христову Воскресению.

Традиции праздника имеют древние славянские корни. Как в старину, так и сейчас все стараются встретить Масленицу с размахом, с песнями, танцами, конкурсами и конечно же, пекут вкусные блины, которые символизируют солнце. Считалось, что съев такое кушанье, человек получит частичку солнечного света и тепла. Кульминацией праздника считается сжигание чучела, которое символизирует уход зимы.

Праздник «Развеселая Масленица» прошел в КСН «Солнечный», совместно с детской библиотекой им. В.В. Маяковского. Библиотекари рассказали об истоках и традициях празднования Масленицы. Жители с удовольствием принимали участие в конкурсе песен и частушек, отвечали на вопросы викторины «Масленая неделя», отгадывали загадки. Детвора с восторгом участвовала в веселых играх и соревнованиях. Все ели блины с разными начинками, вареньем, пили горячий чай, шутили и смеялись. Праздник удался!

Людмила Максименко

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