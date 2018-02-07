Премьера фильма «МИФ»

Фильм рассказывает историю жизни Василия Слипака — оперного певца с мировым именем и уникальным голосом.

Василий родился во Львове, но благодаря уникальному голосу выигрывал конкурс за конкурсом и, наконец, переехал во Францию, где прожил 19 лет. Там он имел все, что мы привыкли называть «счастьем»: имя, успешную карьеру на мировых оперных сценах, верных друзей и любовь. Он принимал активное участие в Революции Достоинства, возглавив демонстрации во Франции, а впоследствии присоединился и к волонтерскому движению, помогая Украине. Казалось бы, делал более чем достаточно, как для человека творческой профессии.

Но Василий решил оставить сцену и карьеру в Европе и стать в ряды добровольцев, когда в его родную страну пришла война. Во время выполнения боевой задачи Василий «Миф» Слипак погиб от пули снайпера.

Режиссерский дуэт Леонида Кантера и Ивана Ясния имеет в активе уже два совместных фильма: короткий метр «Война за свой счет» и полнометражный фильм «Добровольцы Божьей Четы», который режиссеры показали в 23 странах мира на всех континентах. Анимацию к фильму создал украинский карикатурист Юрий Журавель.

Музыку для фильма «МИФ» создали и предоставили одни из лучших композиторов современности. Среди них Евгений Гальперин, который сотрудничал с Люком Бессоном и Барри Сонненфельдом и был близким другом Василия; Роман Григорьев и Илья Разумейко, представляющие современную украинскую оперу в мире вместе с формацией NOVA OPERA, и Эдуард Приступа, известный на украинской сцене как Диля.

Начало сеанса 17:15

Билеты уже в продаже онлайн, а так же в кассах кинотеатра.

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