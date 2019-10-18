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Премьера пьесы «Сто тысяч» от актеров-аматоров из города Бар

Опубликовано 21 Окт 2019

59303-72391728_534275164061008_5228970765591773184_n21 октября в 18:00 в Дворце культуры «Молодежный» состоится премьера пьесы «Сто тысяч». Ее поставили по мотивам творчества И. Карпенка-Карого. В рамках гастрольного тура в Мариуполь приедут актеры-аматоры из города Бар, Винницкой области.

Главные роли в спектакле исполняют участники АТО, волонтеры и члены их семей. Премьера постановки состоялась 14 октября в городе Бар. Пьесу уже показали в Виннице, а с 21 по 26 октября спектакли пройдут в разных городах Украины.

Цель проекта — приобщить бывших военнослужащих к творческой и социальной жизни. Данная инициатива реализуется при поддержке Украинского культурного фонда.

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