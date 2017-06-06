Превентивная кампания по противодействию мошенничеству распространилась и на блокпосты

Полицейские, несущие службу на стоп-контролях полумиллионного города, вручают каждому, кто пересекает систему пропуска, специально разработанные памятки. Они содержат основные мошеннические схемы и способы защиты от них.

Мошенничество занимает 18% из числа всех зарегистрированных с начала года преступлений в Мариуполе, а это значит, что люди продолжают добровольно отдавать свои сбережения.

Согласно опросу жители знают о махинациях из средств массовой информации, однако подавляющее большинство думает, что «со мной этого не случится». Как оказывается потом, именно эта мысль играет злую шутку.

Чтобы знать, как апеллировать преступнику по телефону, устоять и «не клюнуть» на крючок виртуозов, полицейские разработали и размножили памятки, разместили информацию в ведомственной газете. Печатные издания и открытки правоохранители распространяют среди жителей. К раздаче подключается и активная молодежь из «Лиги будущих полицейских», не желает оставаться в стороне имеющейся проблемы.

Такая кампания развернута не только внутри города, но и на его границах. Это позволяет охватить большее количество населения и, соответственно, защитить его от мошенников.

Граждане подтверждают, что такие меры нужны и важны, ведь «мишенью» для злоумышленников может стать любой человек независимо от возраста, пола и материального достатка. «Предупрежден – значит, вооружен», — утверждают они.