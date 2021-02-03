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Презентація фотовиставки про проблеми насильства «Небезмежнiсть»

Опубликовано 10 Фев 2021

c7e6be1e-65ef-4b36-a322-059a5bb9698fЇї створили за підтримки Фонду ООН у сфері народонаселення і у рамках інформаційної кампанії UNFRA UKRAINE «Розірви коло» (уряду Великобританії).

Представник Фонду ООН Хайме Надаль повідомив, що Маріуполь третє місто в Україні, де реалізується цей фотопроєкт.  Він створений на основі 14 історій жінок, які зазнали сексуального насильства у публічних місцях.

Як зазначила фахівець Програми ООН по відновленню й розвитку світу Ольга Цуприкова, за статистикою майже половина постраждалих не звертається за допомогою і не намагається привернути гвалтівників до відповідальності.

Організатори заходу впевнені, що фотовиставка у Маріуполі дозволить зробити наступний крок у боротьбі з насильством в суспільстві.

Фотовиставка «Небезмежнiсть» у Мультицентрі буде працювати протягом місяця, та будь-який бажаючий зможе її відвідати.

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