Презентація книги-альбому «Міські історії. Маріуполь в описах, публіцистичних та літературних нарисах»

Маріупольський краєзнавчий музей отримав з друкарні книку-альбом «Міські історії. Маріуполь в описах, публіцистичних та літературних нарисах». Ця книжка – спроба об’єднати під одним дахом найцікавіші “родзинки” з історії нашого міста.

Протягом існування Маріуполя його відвідували державні діячі та військові, науковці, журналісти, поети, письменники. Свої враження від побаченого сучасники залишали в географічно-статистичних описах, літературних творах, газетних публікаціях. Нажаль, не всі вони відомі широкому колу читачів, але дають яскраві доповнення до офіційного портрету Маріуполя. Усе це можна знайти у книжці-альбомі «Міські історії. Маріуполь в описах, публіцистичних та літературних нарисах».

Презентація книжки присвячена до 240-річчя міста Маріуполя та відбудеться 6 вересня о 14:00 в Маріупольському краєзнавчому музеї.

На презентації усім бажаючим можна буде придбати цю книгу-альбом.