Презентація книги «Маріупольський краєзнавчий збірник»

16 січня 2018 року о 14:00 у приміщенні Маріупольського краєзнавчого музею відбулась презентація «Маріупольського краєзнавчого збірника. 2017». Дане видання є третім випуском збірника науково-популярних статей, який було започатковано у 2010 році. Збірник містить 16 статей, які поділено на 3 рубрики.

Історія рідного краю (Кучугура Л. Курганы в Мариуполе как источник по предыстории города; Зима О. Мариуполь в системе административно-территориального деления. Часть 1 (XVIII в. – 1920 г.). Хронология; Капустникова Н. Мариупольская таможенная застава в первой половине ХІХ в. и её надзиратель Василий Константинович Крыжановский; Катрич С. Мариуполь и юзовский «холерный бунт» 1892 года; Божко Р. Демографические зарисовки из истории Мариуполя 1914-1916 гг.; Забело А. Из истории водоснабжения Мариуполя. Старо-Крымское водохранилище; Головко Т. Становление и развитие радиовещания и телевидения в городе Мариуполе. 1928-2012 гг.; Некрасовский Ю. Мариупольскому обществу филателистов – полвека. Первые годы и первые кадры. Записки коллекционера);

(Кучугура Л. Курганы в Мариуполе как источник по предыстории города; Зима О. Мариуполь в системе административно-территориального деления. Часть 1 (XVIII в. – 1920 г.). Хронология; Капустникова Н. Мариупольская таможенная застава в первой половине ХІХ в. и её надзиратель Василий Константинович Крыжановский; Катрич С. Мариуполь и юзовский «холерный бунт» 1892 года; Божко Р. Демографические зарисовки из истории Мариуполя 1914-1916 гг.; Забело А. Из истории водоснабжения Мариуполя. Старо-Крымское водохранилище; Головко Т. Становление и развитие радиовещания и телевидения в городе Мариуполе. 1928-2012 гг.; Некрасовский Ю. Мариупольскому обществу филателистов – полвека. Первые годы и первые кадры. Записки коллекционера); Маріуполь у особистостях (Аджавенко Н. Архип Куинджи и Третьяков. К истории взаимоотношений; Якушенко Л. Последний священник Екатерининской церкви; Чернов А. Преподаватели изобразительного искусства Мариуполя 1870-1920-х гг.; Шакула О. Мариупольский период жизни создателя уникального гербария Северного Приазовья И.К. Бойко; Були Т. Инженер С.Г. Фетисов);

(Аджавенко Н. Архип Куинджи и Третьяков. К истории взаимоотношений; Якушенко Л. Последний священник Екатерининской церкви; Чернов А. Преподаватели изобразительного искусства Мариуполя 1870-1920-х гг.; Шакула О. Мариупольский период жизни создателя уникального гербария Северного Приазовья И.К. Бойко; Були Т. Инженер С.Г. Фетисов); Пошуки та відкриття (Тарасенко Е. О надписи на горе «Острая» в заповеднике «Каменные Могилы»; Кириллов В., Постникова М., Постников А. Воспоминания о семье Кирилловых;Чернов А. Жизнь и трагедия художников Крамаренко).

Автори статей – співробітники Маріупольського краєзнавчого музею та краєзнавці. Видання містить 123 сторінки, чорно-білі та цвітні ілюстрації. Тираж 500 примірників. Друк здійснено у видавництві «Терно-граф» (м. Тернопіль). Примірники видання надійдуть у бібліотеки Маріуполя. Бажаючі мати збірник у власному зібранні зможуть придбати книжку в краєзнавчому музеї та його філіях.