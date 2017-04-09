Почти все люди, и взрослые, и дети любят сладкое – конфеты, шоколад, пирожное, мороженое. В мире много писателей, которые писали и пишут сказки. Но только Роальд Дал заявил о себе как выдающийся детский писатель, который сумел окунуться в «сладкий мир», когда продажа его книги «Чарли и шоколадная фабрика» достигла 125 тыс. экземпляров за пять лет с начала первой публикации. С тех пор она неоднократно печатается на многих языках. Со временем популярность книги не уменьшается, и она остается любимой сказкой многих детей в мире.

В детской библиотеке им. В.В. Маяковского прошла необычная презентация книги Р. Дала «Чарли и шоколадная фабрика». Гостей мероприятия – учащихся 4-А класса ОШ № 64 встречала Мадам Шоколадница. Она рассказала детям интересные факты о любимом лакомстве – шоколаде, показала буктрейлер по книге известного писателя. А учащиеся разыграли сценку: писатель Р.Дал рассказал о себе. Оказывается, свое имя он получил в честь исследователя Северного полюса Роальда Амудсена. Во время Второй Мировой войны Р. Дал стал летчиком-испытателем, а после окончания войны посвятил себя творчеству. Он писал рассказы, повести, пьесы, как для взрослых, так и для детей. В честь его дня рождения 13 сентября официально считается Днем Роальда Дала.

Дети участвовали в «шоколадном конкурсе», называя виды известного шоколада, отвечали на вопросы виртуальной викторины «Путешествие по шоколадной фабрике Вилли Вонка». Мадам Шоколадница провела игру «Свари шоколад» и другие подвижные игры, а в конце праздника все получили в подарок…, конечно же, шоколад!

Людмила Максименко