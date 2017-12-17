Последние новости

Презентацiя проекту «Безпечний будинок»

Опубликовано 17 Дек 2017

будин3Ознайомлення з новим форматом роботи з громадою пройшло під час зустрічей керівників територіальних підрозділів поліції з представниками комітетів самоорганізації населення та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у 6 великих населених пунктах регіону.

Вперше проект «Безпечний будинок» було представлено владі та громаді у Маріуполі. Про його позитивні сторони з мером промислового міста говорив очільник поліції Донеччини Микола Семенишин.

Проект «Безпечний будинок» вже успішно спрацював в кількох країнах. Він передбачає спільний с КСН, ОСББ та представниками влади моніторинг всіх умов проживання та проблематики кожного конкретного будинку, складання «дорожньої карти» найбільш гострих питань та їх спільне вирішення.

Метою нового формату роботи є залучення мешканців багатоповерхових будинків до активної участі у забезпеченні безпеки власного майна і публічної безпеки у місцях проживання, а також підвищення рівня правової свідомості мешканців обласного центру та ролі громади у боротьбі з правопорушеннями. Крім того, він дасть змогу підвищити ефективність взаємодії поліції з громадою і навпаки — громади з поліцією на засадах партнерських відносин.

Такі зустрічі пройшли у Бахмуті, Слов’янську, Покровську та в інших великих містах Донеччини, а першим містом, де планується втілити проект «Безпечний будинок», стане Маріуполь.

Похожие сообщения

В Маріуполі «соціальні працівники» забирають гроші у пенсіонерів

Опубликовано 18 Дек 2017

Поліцейські знайшли зниклу дитину

Опубликовано 18 Дек 2017

Напередодні Дня святого Миколая поліцейські Волновахи організували свято для дітей

Опубликовано 18 Дек 2017

Міжрегіональний канал збуту метамфетаміну

Опубликовано 17 Дек 2017

Все права защищены и охраняются законом.
Полное или частичное копирование­ материалов должно сопровождаться
указанием первоисточника (для интернет-изданий обязательна гиперссылка)
Copyright © 2007-