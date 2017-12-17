Презентацiя проекту «Безпечний будинок»

Ознайомлення з новим форматом роботи з громадою пройшло під час зустрічей керівників територіальних підрозділів поліції з представниками комітетів самоорганізації населення та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у 6 великих населених пунктах регіону.

Вперше проект «Безпечний будинок» було представлено владі та громаді у Маріуполі. Про його позитивні сторони з мером промислового міста говорив очільник поліції Донеччини Микола Семенишин.

Проект «Безпечний будинок» вже успішно спрацював в кількох країнах. Він передбачає спільний с КСН, ОСББ та представниками влади моніторинг всіх умов проживання та проблематики кожного конкретного будинку, складання «дорожньої карти» найбільш гострих питань та їх спільне вирішення.

Метою нового формату роботи є залучення мешканців багатоповерхових будинків до активної участі у забезпеченні безпеки власного майна і публічної безпеки у місцях проживання, а також підвищення рівня правової свідомості мешканців обласного центру та ролі громади у боротьбі з правопорушеннями. Крім того, він дасть змогу підвищити ефективність взаємодії поліції з громадою і навпаки — громади з поліцією на засадах партнерських відносин.

Такі зустрічі пройшли у Бахмуті, Слов’янську, Покровську та в інших великих містах Донеччини, а першим містом, де планується втілити проект «Безпечний будинок», стане Маріуполь.