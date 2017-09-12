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Презентація роботи центру UASC

Опубликовано 14 Сен 2017

Юаск презентация 13.09 (9)Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий проінспектував роботу Єдиного аналітичного сервісного центру поліції Донецької області та на практиці перевірив, як сьогодні працюють IT-технології в системі безпеки прифронтового регіону.

Група злочинців на автомобілі викрала людину та з боєм намагалася прорватися крізь блокпост – за такою легендою сьогодні в Маріуполі відбулася успішна спецоперація.

У рамках візиту в Донецьку область делегація МВС відвідала Єдиний аналітичний сервісний центр (UASC), який був відкритий 9 місяців тому та став першим в Україні підрозділом, основаним на смарт-технологіях.

Сьогодні сучасний комплекс поєднує прийом дзвінків на лінію «102» з усієї області, забезпечення реагування нарядів поліції на виклики та обробку сигналів, отриманих від інтелектуальної системи відеоспостереження і мобільного додатку «Поліція 102».

Презентацію роботи UASCу провів один з розробників, заступник начальника управління інформаційної підтримки та координації поліції 102 Денис Пефтієв.

На прикладі спецоперації зі порятунку викраденої людини фахівець познайомив присутніх з останніми напрацюваннями центру, які поліція використовує у своїй повсякденній роботі – розпізнавання облич, марки, моделі та кольору автомобілю, детекція вибухів та пострілів, можливість викликати поліцію натисканням однієї кнопки та заявити про порушення за допомоги смс-повідомлення.

Завдяки поєднанню «розумних» технологій та спецпідготовки поліцейських від моменту викрадення людини до затримання злочинців пройшло не більше 15 хвилин.

Наразі в Єдиному аналітичному центрі працюють 52 оператори та 17 диспетчерів. З моменту відкриття центру ( з 24 грудня 2016 року) вони прийняли та обробили 189 тисяч дзвінків.

Безкоштовний мобільний додаток «Поліція 102» сьогодні доступний в двох областях – Донецькій та Закарпатській. Ним користуються понад 2 тисячі людей, які зверталися за допомогою до поліції більше 300 разів.

На сьогодні до UASC надходять сигнали з 200 камер, з яких 50 — інтелектуальні. До кінця року планується підключити ще близько 70 інтелектуальних та 150 звичайних, та наступного року ще 90 інтелектуальних камер. Загалом в системі регіональної безпеки «Безпечна Донеччина» буде працювати понад 1000 камер.

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