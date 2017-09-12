Презентація роботи центру UASC

Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий проінспектував роботу Єдиного аналітичного сервісного центру поліції Донецької області та на практиці перевірив, як сьогодні працюють IT-технології в системі безпеки прифронтового регіону.

Група злочинців на автомобілі викрала людину та з боєм намагалася прорватися крізь блокпост – за такою легендою сьогодні в Маріуполі відбулася успішна спецоперація.

У рамках візиту в Донецьку область делегація МВС відвідала Єдиний аналітичний сервісний центр (UASC), який був відкритий 9 місяців тому та став першим в Україні підрозділом, основаним на смарт-технологіях.

Сьогодні сучасний комплекс поєднує прийом дзвінків на лінію «102» з усієї області, забезпечення реагування нарядів поліції на виклики та обробку сигналів, отриманих від інтелектуальної системи відеоспостереження і мобільного додатку «Поліція 102».

Презентацію роботи UASCу провів один з розробників, заступник начальника управління інформаційної підтримки та координації поліції 102 Денис Пефтієв.

На прикладі спецоперації зі порятунку викраденої людини фахівець познайомив присутніх з останніми напрацюваннями центру, які поліція використовує у своїй повсякденній роботі – розпізнавання облич, марки, моделі та кольору автомобілю, детекція вибухів та пострілів, можливість викликати поліцію натисканням однієї кнопки та заявити про порушення за допомоги смс-повідомлення.

Завдяки поєднанню «розумних» технологій та спецпідготовки поліцейських від моменту викрадення людини до затримання злочинців пройшло не більше 15 хвилин.

Наразі в Єдиному аналітичному центрі працюють 52 оператори та 17 диспетчерів. З моменту відкриття центру ( з 24 грудня 2016 року) вони прийняли та обробили 189 тисяч дзвінків.

Безкоштовний мобільний додаток «Поліція 102» сьогодні доступний в двох областях – Донецькій та Закарпатській. Ним користуються понад 2 тисячі людей, які зверталися за допомогою до поліції більше 300 разів.

На сьогодні до UASC надходять сигнали з 200 камер, з яких 50 — інтелектуальні. До кінця року планується підключити ще близько 70 інтелектуальних та 150 звичайних, та наступного року ще 90 інтелектуальних камер. Загалом в системі регіональної безпеки «Безпечна Донеччина» буде працювати понад 1000 камер.