При розмінуванні загинув рятувальник, троє поліцейських поранені

На виїзді з села Нетайлове Ясинуватського району слідчо-оперативна група поліції виявила у нежитловому будинку схрон боєприпасів. При знешкодженні небезпечних предметів співробітниками ДСНС стався вибух. Ідентифікатор загинув на місці. Поліцейські з осколковими травмами за вказівкою Голови Нацполіції направлені санавіацією до Дніпра.

Трагедія сталася сьогодні близько 18.00 під час виконання правоохоронцями службових обов’язків.

Внаслідок надзвичайної події смертельні травми отримав 48-річний працівник ДСНС, житель міста Новогродівка Донецької області.

Серед поранених – працівник поліції ГУНП в м. Києві зі складу сил операції Об’єднаних сил та двоє співробітників Дружківського відділення поліції. Постраждалим надано першу медичну допомогу.

Наймолодшому поліцейському, за життя якого зараз борються лікарі, — 21 рік.

Поліція Донецької області встановлює обставини події.

Висловлюємо співчуття рідним загиблого працівника ДСНС.

За вказаним фактом розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 258 «Терористичний акт, що призвів до загибелі людини» Кримінального кодексу України. Наразі двох поліцейських доправлено до лікарні Дніпра. 21-річний слідчий у важкому стані перебуває у військовому шпиталі на Донеччині.