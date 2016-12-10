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При выполнении работ на слесаря ​​упал грейфер

Опубликовано 24 Дек 2016

s111113Мужчина был экстренно госпитализирован в медучреждение, однако травмы оказались несовместимы с жизнью. Происшествие квалифицировано по ч.2 ст.272 «Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия» Уголовного кодекса Украины.

Сообщение о том, что в медучреждение доставлен сотрудник предприятия с тяжелыми травмами, поступило в полицию около 16 часов. Спустя несколько минут врачи сообщили, что пациент умер. На место происшествия работала следственно-оперативная группа Приморского отделения полиции.

По данному факту начато досудебное расследование.

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