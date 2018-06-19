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Приблизно 30 кущів конопель вилучили в центрі Маріуполя

Опубликовано 19 Июн 2018

photo_2018-06-19_14-45-45В ході оперативно-профілактичних заходів «Мак»  співробітники поліції вивили та ліквідували наркопосів.

Співробітники карного розшуку Центрального відділу поліції отримали інформацію, що місцевий мешканець зберігає вдома наркотичні речовини.

В ході проведення санкціонованого обшуку на городі 22-річного чоловіка оперативники виявили та вилучили приблизно 30 кущів конопель, які зростали серед культивованих рослин.

Зловмисник пояснив, що купив насіння наркорослини через інтернет-мережу та вирішив вирощувати для особистого споживання.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.310 Кримінального кодексу України (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель). Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

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