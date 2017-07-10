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Приглашаем присоединиться к яркому ночному велопробегу!

Опубликовано 12 Июл 2017

Анонс велопробег14 июля в 21.00 в Мариуполе состоится ночной велопробег «Сделай заметным велосипедиста», организованный отделом обеспечения безопасности дорожного движения полиции Донецкой области совместно с ВелоАсоциацией города. Цель — напомнить водителям двухколесного транспорта, как обеспечить свою безопасность в темное время суток, и привлечь внимание общества к необходимости соблюдения Правил дорожного движения.

Участники проедут по центральным улицам города в сопровождении патрульного транспорта сотрудников полиции по обеспечению безопасности дорожного движения.

Обязательное условие для всех участников — наличие светоотражающих элементов и фонариков.

Желающие присоединиться к акции приглашаются в 20.30 на площадку за драмтеатром у фонтана.

Маршрут яркого велопробега: драмтеатр — пл. Свободы — драмтеатр.

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