Притягнуто до відповідальності матір, яка побила немовля

Жінку роздратував плач 8-місячної донечки, і вона кілька разів вдарила її по голові. Дитину госпіталізували з підозрою на закриту черепно-мозкову травму. Відносно матері поліція розпочала кримінальне провадження.

На лінію «102» від медиків надійшло повідомлення, що до лікарні потрапила 8-місячна дитина з тілесними ушкодженнями.

На адресу, звідки була доставлена дівчинка, виїхала слідчо-оперативна група Кальміуського відділення поліції.

Поліцейські встановили, що 29-річна мати дитини, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, декілька разів вдарила рукою по голові свою доньку.

Зловмисниця повідомила, що дитина плакала, а вона не могла її заспокоїти. Коли терпець увірвався, жінка вдалася до насилля.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 166 Кримінального кодексу України (Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування). Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.