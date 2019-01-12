Приятелі пробрались до чужого гаражу та вкрали металобрухт

На лінію 102 зателефонував мешканець Кальміуського району та повідомив, що бачив, як двоє невідомих пробрались до сусідського двору.

За кілька хвилин за вказаною адресою прибули патрульні поліцейські, які затримали зловмисників під час вчинення злочину. Також на місце було направлено слідчо-оперативну групу Кальміуського відділення поліції.

Поліцейські встановили особи зловмисників. Ними виявились приятелі, 1985 та 1986 року народження. Відомо, що чоловіки вже притягувались до кримінальної відповідальності за скоєння злочинів майнового характеру.

Як виявилось, чоловіки пробрались до чужого двору аби вкрасти металобрухт.

За фактом відкрито кримінальні провадження за ч. 2 ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. За такі дії санкцією статті передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.