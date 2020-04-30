Приємниця вторсировини затримала грабіжника, який позарився на її гроші

До Центрального відділу поліції із повідомленням про те, що її пограбували, звернулася місцева мешканка. Подія відбулася на пункті прийому вторинної сировини, де вона працює.

За словами жінки, до неї на роботу завітав знайомий. Між ними виникла сварка, під час якої чоловік, схопивши зі столу гроші, намагався втекти. Потерпіла не розгубилася, сама затримала грабіжника й викликала на місце події наряд поліції. Зловмисником виявився місцевий мешканець 1990 року народження.

За фактом правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України (Грабіж), відкрито кримінальне провадження. Триває досудове розслідування.

Поліція звертається до громадян: якщо вас пограбували, постарайтеся не втратити самоконтроль і запам’ятати будь-які особливості одягу, зовнішності, мови, поведінки нападників, а потім терміново, не гаючи часу, повідомте про подію за номером 102 або зверніться до найближчого відділу чи відділення поліції. Чим швидше інформація надійде до правоохоронців, тим більше шансів, що грабіжника буде затримано, а викрадене майно повернено.