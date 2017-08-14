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Призначено нового заступника начальника поліції Донецької області

Опубликовано 15 Авг 2017

Представление Алексеенко 15.08.17 1Ним став Павло Алєксєєнко, який має досвід служби на керівних посадах в Національній гвардії, прикордонних військах та органах внутрішніх справ. Нового керівника особовому складу представив начальник Головного управління Нацполіції в Донецькій області Віталій Невгад в ході відеоселекторної оперативної наради.

Наказом голови Національної поліції Сергія Князєва на посаду заступника начальника ГУНП в Донецькій області призначений Алєксєєнко Павло Анатолійович. Він курируватиме лінію превентивної діяльності поліції.

Очільник поліції Донеччини Віталій Невгад відзначив, що новий керівник — досвідчений офіцер, який має значний стаж роботи на відповідальних посадах в силових структурах.

Павло Алєксєєнко, 1964 року народження, закінчив Харківське вище військове командне училище. Очолював територіальні підрозділи Національної гвардії та прикордонної служби України. В 2010-2014 роках – ніс службу на керівних посадах в органах МВС в Західній Україні.

У 2015-2016 роках працював заступником начальника Західного регіонального управління з оперативно-розшукової роботи Державної прикордонної служби України, потім – заступником начальника управління – начальником відділу запобігання та виявлення корупції адміністрації Державної прикордонної служби. Звільнений в чині полковника.

Начальник обласного главку Віталій Невгад відзначив, що колектив поліції Донеччини досить потужний та побажав новому керівнику плідної праці.

Варто зазначити, що останній час Павло Алєксєєнко працював у сфері кримінальної аналітики, що дозволить побудувати ефективну роботу блоку превентивної діяльності.

- Не з чуток знаю, що поліція Донеччини — це гідна бойова одиниця та один з найпотужніших підрозділів, тому маю за честь відсьогодні представляти поліцію Донеччини, — сказав Павло Алєксєєнко.

Новий заступник начальника Головного управління НП в Донецькій області повідомив, що на першому плані – якісне виконання службових обов’язків та гідне ставлення до особового складу.

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