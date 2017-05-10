Продажа подакцизных товаров несовершеннолетним

Административные материалы были составлены во время рейда, проведенного сотрудниками ювенальной превенции Приморского отделения полиции. Всего в течение дня было проверено 8 торговых объектов.

«Спешила». Этим словом умело пользуются для оправданий сотрудники магазинов при документировании полицейскими нарушений правил отпуска сигарет и алкоголя. Результатом спешки могут стать детские здоровья или даже жизни.

Так, на днях проводя превентивные мероприятия, полицейские увидели на входе магазина подростка с открытой бутылкой пива. На вопрос правоохранителей относительно места приобретения спиртного, 16-летний учащийся техникума пояснил, что несколько минут назад купил его в торговой точке позади него. Вместе с клиентом сотрудники зашли в помещение.

Женщина-реализатор растерялась и начала нервничать. Она заверила, что такое случилось впервые. «Спешила, ведь магазин закрывается, а мне еще ребенка с садика забирать», — сказала нарушительница.

В другой торговой точке ситуация была аналогичная, только покупателем сигарет оказался 17-летний юноша. Пояснение от сотрудницы заведения было таким же, как в вышеизложенном случае.

В отношении обоих продавщиц составлены протоколы по ст.156 ч.2 «Нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями» КоАП.

Всего с начала года сотрудниками ювенальной превенции Приморского отделения полиции проведено 16 таких рейдов, проверено около 40 объектов предпринимательской деятельности. В результате выявлено 10 нарушителей, которые уже привлечены к административной ответственности.