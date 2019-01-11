Продукти канабісу та амфетамін збував чоловiк чітко обмеженому колу осіб

Продукти канабісу та амфетамін збував мешканець Приморського району Маріуполя чітко обмеженому колу осіб. На фінальній стадії документування співробітники управління протидії наркозлочинності обласного главку поліції вилучили наркотики на сумму більше 100 тисяч гривень. Вчора судом його було заарештовано із можливістю застави у мільйон гривень.

Кілька місяців оперативники розробляли функціонування на території промислового міста наркомережі, яку організував мешканець Приморського району 1958 року народження. Чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності, раніше входив до злочинної групи, а також вважається так званим кримінальним авторитетом.

Останнім часом зайнявся наркобізнесом, постачаючи «шишки» конопель та амфетамін суворо обмеженому колу осіб. Продавав майже вдвічі дешевше за цін на «чорному ринку», аби не втрачати «клієнтів». Наприклад, 1 грам продуктів наркорослини коштував 100 гривень, в той час, коли інші наркоторгівці просили за товар 300-350. Амфетамін потрапляв в руки наркозалежних за 350 гривень, водночас, його звичайна ціна – 500-600 гривень за грам. Таким чином грошовий обіг злочинця складав майже 350 тисяч гривень на місяць.

Домовленості проходили телефоном з використанням елементів шифрування, а сама угода – вдома. Іноді збувальник самостійно розвозив «замовлення».

Поліцейські провели ряд оперативних заходів, здійснили контрольовані закупки, після чого зловмисника було викрито, а за місцем його мешкання проведено обшук. Вилучено 1 кг продуктів конопель, 30 грамів амфетаміну, гроші, здобуті від збуту, а також більше 40 набоїв. Докази його злочинної діяльності складають базу відкритого за фактом кримінального провадження за ч.2 ст.307 «Незаконний збут наркотичних засобів» Кримінального кодексу України.

Вчора судом підслідному обрано запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою вийти під заставу у мільйон гривень.