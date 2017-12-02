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Проект «Безпечний будинок»

Опубликовано 22 Дек 2017

2_1322Новий для Маріуполя проект збільшує свої обороти. 58 відеокамери вже встановили на багатоповерхових будинках міста.

Мешканцям та головам КСН і ОСББ Лівобережного району презентували проект «Безпечний будинок» начальник та заступник сектору превенції Лівобережного відділення, а до громади Приморського району звернувся начальник Приморського відділення разом із представником з міської ради і інтернет-провайдером.

Правоохоронці розповіли основні положення та цілі нового проекту, який створили задля безпеки мешканців міста. Так, головним завданням проекту  є співпраця поліції з громадою. А метою – забезпечення громадського порядку, зменшення правопорушень та забезпечення безпеки власного майна за допомогою встановлення на будинках камер відеоспостереження.

Проект проходить у 2 етапи: перший — обстеження дільничними і головою КСН прилеглої території, будинків, дитячих майданчиків та автостоянок, а другий – саме установка відеокамер на будинку. Відео буде зберігатися на сервері протягом 14 днів і передаватись у відділення поліції. Кожен охочий матиме можливість продивитись знімальний матеріал, як в онлайн режимі, так і за певний час.

Як зазначив начальник Приморського відділення поліції Віталій Костенко, проект активно працює в інших містах. Так, начальник на собі перевірив, що поліція приїжджає за викликом за лічені хвилини.

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