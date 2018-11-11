Проект «Під зорею Пінзеля. Барокове мистецтво і строї епохи» на сході України»

17 листопада в Маріуполі відбудеться презентація проекту «Під зорею Пінзеля. Барокове мистецтво і строї епохи» на сході України». Захід запланований у рамках відзначення 3-ї річниці створення громадської організації «МОЛОДІЖНА ЛІГА МАЙБУТНІХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ».

Проект є переможцем у конкурсі індивідуальних національних проектів від Українського культурного фонду у 2018 році. Він спрямований на розвиток національної культури, культурного діалогу між регіонами, підвищення соціальної згуртованості на території проведення операції Об’єднаних сил.

На виставці-презентації буде представлена творчість скульптора Іоанна Георга Пінзеля та традиційне народне мистецтво, зокрема автентичні строї та ужиткові речі українців кінця 19-початку 20-го століття регіонів України з приватної колекції родини Демкур.

У програмі – демонстрація документальних фільмів, експозиція робіт сучасних митців Тернопільської області, місцевих краєзнавчих матеріалів.

Час проведення презентації — 15.00 у Міському палацi культури «Український дім» (пр. Металургів, 150). Виставка триватиме два дні з 17 по 19 листопада.