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Проект «Шкільний офіцер поліції»

Опубликовано 02 Ноя 2018

6Інспектори ювенальної превенції Центрального відділу поліції разом із патрульними поліцейськими завітали до маріупольського міського ліцею, аби поспілкуватися із директорами маріупольських загальноосвітніх навчальних закладів та обговорити робочі питання.

Патрульні поліцейські презентували директорам презентацію, на тему «Роль шкільних офіцерів поліції», яка розроблена з метою вирішення проблеми підліткової та дитячої злочинності. Ця модель поєднує зусилля двох організацій у зв’язку з їхніми унікальними повноваженнями - поліції, яка відповідає за профілактику злочинності, і шкіл, які відповідають за навчання дітей у місці, де вони проводять найбільше часу.

Крім того, були обговорені робочі питання, які стосуються того, що деякі учні не відвідують без поважних причин учбовий процес, або по іншому порушують дисципліну у школі.

Усі присутні підтримали ідею впровадження програми у школах та подякували поліцейським за створення безпечного середовища на території навчальних закладів.

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