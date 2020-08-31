Програма «Гігієна в школах» реалізується в 8 навчальних закладах

У Маріуполі тривають планові модернізації шкіл. Всі локальні активності спрямовані на створення комфортних умов для дітей. Так, по програмі «Гігієна в школах» в цьому році нові туалетні кімнати з’являться в 8 школах. До 2025 року всі шкільні санвузли обладнають якісною і сучасною сантехнікою, а приміщення набудуть сучасного вигляду.

У школі № 30 Кальміуського району вже з’явилися нові туалетні кімнати. У минулому році в установі виконали повну заміну вікон на металопластикові. Дані енергоефективні заходи дозволяють економити близько 600 тисяч грн на рік. Також біля школи з’явилися дитячі ігрові майданчики, встановили тенісні столи, футбольний і баскетбольний майданчики, антивандальні тренажери і бігову доріжка зі спеціальним покриттям. Прилеглу територію також упорядкували ФЕМ. Загальна вартість «спортивного» проєкту — близько 9 млн грн.

Варто відзначити, в ході капітального ремонту туалетів в школі №30 замінили інженерні мережі та встановили ЛЕД світильники з датчиками руху. У кімнатах з’явилася якісна сантехніка, сушарки, мильниці і дзеркала. Дизайн приміщень виконаний в сучасному стилі. Також на першому поверсі з’явився санвузол для людей з інвалідністю.