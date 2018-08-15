Прорив автомобіля через блок-пост у Маріуполі

Автомобіль з невідомими на повній швидкості намагався прорватися крізь блок-пост у півмільйонне місто. В такий спосіб співробітники Центрального відділу поліції разом із представниками роти особливого призначення з Чернігова відпрацювали спеціальний оперативний план «Прорив автомобіля».

Навчання проходило за ініціативою очільника маріупольської поліції Сергія Бичіна у рамках вдосконалення спільної роботи на стоп-контролях.

За легендою автомобіль з умовними зловмисниками на повній швидкості намагався перетнути лінію блокпосту, ігноруючи вимоги правоохоронців, що несуть там службу.

Реакція поліцейських була миттєвою. Після попереджувального пострілу вгору бійці Нацгвардії без зволікань розгорнули на дорозі стрічку з шипами. В цей час поліцейські з групи догляду за допомогою пересувних бар’єрів та шлагбаумів унеможливили рух транспорту та громадян в обох напрямках й приготувалися прийняти бій.

Автівка з «правопорушниками» зупинилася перед шипами перешкоди.

За лічені секунди водій та пасажири опинилися «в руках» поліцейських.

Після відпрацювання присутні покроково розібрали алгоритм дій кожного з підрозділів, аби виявити недоліки, які будуть усунені під час подальших навчань.