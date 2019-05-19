Провізор аптеки продавав рецептурні препарати без рецепту

В одній з аптек Кальміуського району правоохоронці разом із співробітниками прокуратури №2 задокументували продаж лікарських засобів до складу яких входить ефедрин — без рецепту.

Слідчі Кальміуського відділення поліції спільно зі співробітниками місцевої прокуратури провели обшук в одній із аптек району. Підставою для його проведення стало звернення місцевих мешканців, які повідомили, що у даному закладі збувають нарковмісні препарати наркозалежним мешканцям.

В ході проведення обшуку в закладі, правоохоронці виявили одного з таких клієнтів, а саме: покупець мав при собі нарковмісні пігулки, які щойно придбав у цьому самому закладі.

Крім того, в приміщенні було виявлено препарат для перероблювання лікарських препаратів, у якому знаходились упаковки з-під незаконно реалізованих препаратів.

Вилучені препарати направлені на експертизу. Також як речові докази вилучено гроші та документацію. Ведеться досудове розслідування.