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Провізор аптеки продавав рецептурні препарати без рецепту

Опубликовано 31 Май 2019

таблеткиВ одній з аптек Кальміуського району правоохоронці разом із співробітниками прокуратури №2 задокументували  продаж лікарських засобів  до складу яких входить ефедрин — без рецепту.

Слідчі Кальміуського відділення поліції  спільно зі співробітниками місцевої прокуратури  провели обшук в одній із аптек району. Підставою для його проведення стало звернення місцевих мешканців, які повідомили, що у даному закладі збувають нарковмісні препарати наркозалежним мешканцям.

В ході проведення обшуку в закладі, правоохоронці виявили одного з таких клієнтів, а саме: покупець мав при собі нарковмісні пігулки, які щойно придбав у цьому самому закладі.

Крім того, в приміщенні було виявлено препарат для перероблювання лікарських препаратів, у якому знаходились упаковки з-під незаконно реалізованих препаратів.

Вилучені препарати направлені на експертизу. Також як речові докази вилучено гроші та документацію. Ведеться досудове розслідування.

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