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Пройшов перший етап конкурсу «Кращий в службі»

Опубликовано 09 Дек 2017

2_2017-12-07_21-42-20З метою визначення кращого працівника за напрямком службової діяльності, поліцейські складатимуть іспити, змагатимуться у фізичній підготовці, у практичних та теоретичних знаннях з вогнепальної зброї та умінні надавати долікарську допомогу

Вчора, 8 грудня, у Центральному відділі поліції пройшов перший етап конкурсу «Кращий в службі», у якому беруть участь поліцейські кадрового забезпечення, співробітники відділу моніторингу та сектору інформаційної підтримки.

Конкурс розпочали з метою формування професійного ядра персоналу, закріплення набутих у системі службової підготовки знань та подальшого підвищення професійного рівня.

На відбірковому етапі конкурсу був визначений кращий працівник за професією, який набрав найбільшу суму балів з усіх дисциплін.
Завершальний етап конкурсу буде проведений в ГУНП  області 18 грудня серед переможців першого етапу.

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