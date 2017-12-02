З метою визначення кращого працівника за напрямком службової діяльності, поліцейські складатимуть іспити, змагатимуться у фізичній підготовці, у практичних та теоретичних знаннях з вогнепальної зброї та умінні надавати долікарську допомогу

Вчора, 8 грудня, у Центральному відділі поліції пройшов перший етап конкурсу «Кращий в службі», у якому беруть участь поліцейські кадрового забезпечення, співробітники відділу моніторингу та сектору інформаційної підтримки.

Конкурс розпочали з метою формування професійного ядра персоналу, закріплення набутих у системі службової підготовки знань та подальшого підвищення професійного рівня.

На відбірковому етапі конкурсу був визначений кращий працівник за професією, який набрав найбільшу суму балів з усіх дисциплін.

Завершальний етап конкурсу буде проведений в ГУНП області 18 грудня серед переможців першого етапу.