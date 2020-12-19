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Психотропи на майже 150 тисяч гривень

Опубликовано 22 Дек 2020

DBN_narko_21_12_2020_4У Маріуполі поліцейські затримали «закладчика» та вилучили у нього психотропи на майже 150 тисяч гривень. Загалом у чоловіка вилучили близько сотні пігулок екстазі та «Альфа PVP». Тепер йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

До співробітників управління боротьби з наркозлочинністю в Донецькій області Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції надійшла інформація про те, що 20-річний хлопець розповсюджує психотропні речовини шляхом закладок. Інформація підтвердилася. Оперативники затримали хлопця на вулиці із щойно отриманими наркотиками у відділенні пошти. У посилці виявили близько сотні пігулок екстазі.

Як з’ясувалося, чоловік працює «закладчиком» в інтернет-крамниці, яка збуває наркотики та психотропи на території Маріуполя. У квартирі хлопець обладнав фасувальний цех від цього наркомагазину.

У ході обшуку оселі у зловмисника вилучили близько 300 грамів «Альфа PVP», електронні ваги, майже тисячу сліп-пакетів, пластикові колби, мобільний телефон та банківські картки. За свою «роботу» фігурант отримував 3 тисячі гривень.

За цінами «чорного» ринку вартість вилучених психотропних речовин становить близько 150 тисяч гривень.

Слідчі слідчого управління під процесуальним керівництвом обласної прокуратури розслідують кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

За незаконні діяння затриманому загрожує до восьми років позбавлення волі.

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