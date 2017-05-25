Публічний реєстр осіб, які скоїли сексуальні злочини проти дітей

Поліція Донеччини пропонує посилити відповідальність за скоєння злочинів проти статевої недоторканості дітей. Питання внесення змін до законодавства обговорювали сьогодні, 30 травня, в обласному главку поліції за участі міжнародних експертів у рамках дискусії «Закон Меган» як складова системи захисту дітей в Україні». Захід ініційований Головним управлінням Нацполіції в Донецькій області за підтримки Міністерства внутрішніх справ України.

Відкрили дискусію ініціатор заходу заступник глави Нацполіції – начальник ГУНП в Донецькій області В’ячеслав Аброськін та заступник глави МВС з питань європейської інтеграції Анастасія Дєєва.

Генерал відзначив, що метою поліції є створення комплексної системи захисту дітей. Винести на розгляд громадськості пропозицію щодо посилення відповідальності насильників поліцейських підштовхнуло зростання кількості злочинів проти дітей, не тільки в прифронтовій області, але й в інших регіонах України.

- Діти – це наше майбутнє, усі наші зусилля мають бути спрямованими на безпеку дітей, на взаємодію між поліцією, законодавцями, міжнародними організаціями та громадянським суспільством. В 2016 році на території України задокументовано понад 400 статевих злочинів відносно дітей, але насправді їх набагато більше. Це латентні злочини, протягом багатьох років злочинці скоюють злочини, гвалтують дітей і не несуть покарання. В нашій країні сьогодні найгуманніше ставлення до людей, які скоюють злочини проти майбутнього держави. Діти адаптувалися до обстрілів, але в результаті насильства адаптації на буде, це психологічна травма на все життя, — зазначив В’ячеслав Аброськін.

Заступник міністра внутрішніх справ Анастасія Дєєва підтримала поліцію Донеччини та відзначила, що питання статусу дітей – це не лише питання поліції.

- Законодавство потребує системних змін, і «Закон Меган» – це один з інструментів, який допоможе нам виявляти статевих злочинців та запобігати повторним злочинам. Ми повністю підтримуємо «закон Меган». Але без активного залучення місцевої влади та створення необхідної інфраструктури допомоги, в тому числі медичної та психологічної, комплексна система захисту дітей неможлива, — наголосила Анастасія Дєєва, зазначивши, що суспільний осуд – найефективніший засіб превенції повторного скоєння злочинів на сексуальному грунті.

Заступник глави МВС підкреслила, що зі свого боку МВС проводить системну роботу із захисту дітей. Так, розпочинається новий проект спільно з Дитячим фондом ЮНІСЕФ та канадською владою, в рамках якого весь особовий склад Національної поліції протягом 2 років пройде перенавчання по взаємодії з дітьми.

Участь в дискусії взяли понад 100 учасників – представники профільних українських та міжнародних організацій, обласної влади, громадські організації, освітяни, психологи та юристи.

Серед головних спікерів — народні депутати України Дмитро Лубінець та Мустафа Найєм, керівник Маріупольського офісу Управління верховного комісару ООН у справах біженців Діну Ліпкану, начальник служби у справах дітей Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Наталія Тимофеєва, керівник комітету з питань соціального захисту, охорони здоров’я та екології «Фонду розвитку Маріуполя» Уляна Токарева, ректори Донецького юридичного інституту МВС України Віктор Бесчастний, Маріупольського державного університету Костянтин Балабанов та Приазовського державного технічного університету В’ячеслав Волошин.

Модератор заходу - виконавчий директор «Фонду розвитку Маріуполя» Тетяна Ломакіна.

24% педофілів – родичі постраждалих

Учасники заходу обговорили проблеми захисту дітей від насильства, в тому числі – сексуального.

В 2017 році на території Донеччини було скоєно 9 злочинів проти статевої недоторканності і свободи дітей – на п’ять більше ніж за аналогічний період минулого року. Усього з 2014 року діти ставали жертвами педофілів 68 разів, загалом по Україні за цей період зафіксовано 1,3 тисячі випадків сексуального насильства відносно дітей.

54% жертв педофілів — маленькі діти віком до 14 років. У 85% випадків такі злочини скоюються у відношенні дівчаток.

На Донеччині найчастіше насильниками ставали незнайомі дитині люди (46%), а також – сусіди та друзі батьків (30%). Але найстрашніше, що 24% серед ґвалтівників – найрідніші, які мають захищати від бід: батьки, вітчими, дядьки, брати, співмешканці матерів, дідусі.

Коли тато — ворог

Згідно з аналізом, діти не можуть почуватися у безпеці і вдома. За період 2014-2017 роки поліцейськими зафіксовано близько 300 фактів насильства в сім’ї по відношенню до дітей. Жертвами побутової злочинності стали 26 дітей. Батьки вбивали та калічили власних синів та доньок.

Дієвою профілактикою сексуального і домашнього насильства по відношенню до дітей, є робота, що популяризує повідомлення дітей на телефон поліції 102. Так, з початку року за допомогою до поліції звернулися 1153 дитини, в сім разів більше, ніж за весь минулий рік. Це свідчить про те, що підлітки знають, що тут їм допоможуть.

Учасники дискусії обговорили взаємодію між всіма організаціями, відповідальними за захист прав дітей, та перспективи створення інфраструктури, необхідної для надання допомоги постраждалим.

«Закон Меган»

Під час заходу було розглянуто кращі світові практики в сфері протидії сексуальному насильству, однією яких став «Закон Меган Канка», прийнятий в США в 1996 році. Він названий на честь 7-річної дівчинки, яку зґвалтував та вбив 33-річний педофіл, який раніше вже відбував покарання за розтління двох малолітніх дівчаток.

Закон передбачає створення відкритої бази даних осіб, які здійснювали сексуальні злочини, з оприлюдненням їхніх персональних даних – як правило, це ім’я та прізвище, фото і місце проживання. Кожен громадянин може в мережі інтернет перевірити – чи не має їхній сусід чи шкільний вчитель за плечима судимості за статеві злочини. В деяких штатах можна зустріти плакати, які сповіщають про відсутність педофілів у місті. Також закон зобов’язує насильників довічно повідомляти до органів поліції про зміну місця свого проживання і роботи.

Варто відзначити, що інформація вноситься у реєстр тільки після судового рішення.

Публічний реєстр гвалтівників

Серед пропозицій, з якими поліція Донеччини виходить до Верховної Ради України та Кабінету міністрів – посилення відповідальності за статеві злочини, створення публічного реєстру насильників, відкритого для всіх громадян, створення центрів реабілітації для осіб з педофілічними розладами та мобільні консультаційні пункти, до складу яких увійдуть представники поліції та соціальних служб.

- Як парламентарі, ми готові підтримувати цю ініціативу, внести законопроект. Ми вважаємо, що батьки мають право знати, чи є ризик в цьому районі, місті, вулиці. Так само, як мають право знати, чи у вас на вулиці є міна. Якщо ми маємо статистику, що людина, яка скоїла зґвалтування, виходить і робить це повторно, то чому ми маємо йти на цей ризик. Це не означає, що ми маємо порушувати права тої людини, яка скоїла злочин, — зазначив народний депутат Мустафа Найєм.

Підтримав ініціативи поліції Донеччини і народний депутат Дмитро Лубінець.

- Наші діти крім звичайних проблем, постійно відчувають проблему постійного знаходження на війні. Завдяки поліції Донеччини є ініціатива запобігти насильству стосовно наших дітей.

З такою проблематикою ми можемо впоратися лише всі разом. Тут потрібен комплексний законопроект. Де чітко буде розписано, чим буде займатися поліція, чим може займатися школа тощо, — зазначив Дмитро Лубінець.

Другий законопроект поліції Донеччини

На завершення дискусії заступник глави Нацполіції В’ячеслав Аброськін подякував усім учасникам за підтримку та небайдужість до проблем дітей.

Зокрема генерал висловив подяку народним депутатам Дмитру Лубінцю, Мустафі Найєму та представнику народного депутата Олега Недави за розробку законопроекту, ініційованого поліцією Донеччини щодо пільг на навчання для дітей з лінії розмежування. Наразі законопроект готовий та очікує на відповідну постанову Кабінету міністрів.

- Дякую за прекрасну дискусію. Наша ідея була – дати сигнал людям, аби народні депутати, представники владних та громадських організацій, почули про те, що такі проблеми є, що дітям потрібен ефективний захист, який маємо забезпечити ми всі разом, — підсумував генерал.

Заступник міністра внутрішніх справ з питань євроінтеграції Анастасія Дєєва, зазначила, що така дискусія має стати прикладом для інших областей.

- Важливо, щоб наша взаємодія, всіх сторін, була активнішою. Ви просто надихаєте, такі цікаві ідеї та прекрасні поради — ми маємо їх застосовувати, — зазначила Анастасія Дєєва.

В ході дискусійної платформи заступник глави Нацполіції В’ячеслав Аброськін провів для гостей екскурсію до першої в Україні системи безпеки UASC.