Путешествие по дорожному лабиринту

В Мариуполе во время весенних каникул, чтобы не допустить травмирования детей на дороге, представители центра внешкольной работы вместе с полицейскими по безопасности дорожного движения провели квест по знанию правил дорожного движения.

Правоохранители постоянно проводят комплекс превентивных мероприятий по снижению детского дорожно-транспортного травматизма для предотвращения травмирования и гибели детей на дорогах.

А чтобы сделать обучение более доступным и интересным, мероприятия проводятся в игровой и конкурсной форме.

Сначала сотрудник полиции рассказал детям об опасности на дороге, причинах детского травматизма и необходимости соблюдения Правил дорожного движения, и пожелал удачи в соревнованиях.

В квесте команды участников соревновались за звание лучшей. Дети отвечали на вопросы по ПДД, объясняли значение дорожных знаков и отгадывали кроссворды. Каждая из команд подготовила «домашнее задание» — это и стихи на тему безопасности на дороге, и песни, и танец.

После окончания мероприятия все участники были награждены сладкими подарками.