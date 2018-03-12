Путівник-розмальовка «Журнал музейного доглядача» для дітей

Співробітники Маріупольського краєзнавчого музею розробили путівник-розмальовку «Журнал музейного доглядача» для дітей, який дозволить зробити цікаву і захоплюючу прогулянку по залах краєзнавчого музею та музею народного побуту.

Путівник-розмальовка «Журнал музейного доглядача» допоможе дітям у супроводі батьків або самим здійснити захоплюючу подорож в казковий світ музею і познайомитися з культурною та історичною спадщиною нашого багатонаціонального міста. Відвідування музею може стати для юних маріупольців одним з найяскравіших вражень дитинства.

Матеріал в путівниках підібраний так, щоб дітям було цікаво в питаннях і відповідях дізнатися про унікальні експонати. Ілюстрацію представляють розмальовки, які діти самостійно заповнюють барвами. Подорожуючи по залах з таким путівником, діти потраплять в казку, в яку захочеться повертатися ще не раз.