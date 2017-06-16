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Разоблачен сотрудник полиции, который был посредником в незаконной выдаче водительских удостоверений

Опубликовано 16 Июн 2017

наручникиВчера при содействии руководства Главного управления Национальной полиции в Донецкой области сотрудниками Управления внутренней безопасности Департамента ВБ Нацполиции Украины совместно с прокуратурой Донецкой области разоблачили инспектора дежурной части областного главка полиции, получившего за свои «услуги» денежное вознаграждение.

Установлено, что сотрудник полиции по предварительному сговору с гражданским лицом выступал в роли посредника при незаконном оформлении водительских прав лицам, которым запрещено их получать.

Не имея никакого отношения к оказанию данных услуг, мужчина требовал «за решение вопроса» вознаграждение.

При получении средств, полицейский при содействии руководства полиции Донетчины был разоблачен. Решается вопрос о его задержании.

Подчеркиваем, что полиция Донетчины не имеет полномочий принимать решения о выдаче водительских удостоверений. Этот вопрос находится исключительно в сфере компетенции сервисных центров, подчиненных непосредственно МВД.

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