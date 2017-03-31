Ребенок выпал из окна квартиры

Мать закрыла дома 6-летнюю дочь и ушла. Ночью ребенку стало страшно, поэтому она решила спуститься из помещения через окно 3-го этажа по выступлениям в доме, но упала. Крики о помощи услышали полицейские, которые сразу прибыли на место, осмотрели пострадавшую и вызвали скорую помощь. Девочке повезло, она обошлась только тупой травмой живота.

«Помогите кто-нибудь!». Вчера в 5 утра полицейские, которые несли службу по охране админздания областного главка, услышали детский голос. Немедленно они доложили об этом в дежурную часть, на место выдвинулись розыскник Максим Скачков и свободная смена правоохранителей.

Полицейский рассказал, что источник, откуда доносился звук, найти было сложно.

- Голос стих, а вокруг царила темнота. Свет горел только в окне квартиры на третьем этаже. И вдруг мы увидели, что на земле лежит ребенок. Осмотрев ее на отсутствие переломов, мы вызвали медиков, — рассказал розыскник.

Между тем полицейские стали выяснять данные о девочке и ее родителях. Ребенок рассказал, что вечером мама закрыла ее в квартире и ушла. Девочка смотрела телевизор, и вдруг ей стало страшно. Не сумев открыть дверь, она оделась, открыла окно, начала слезать, но сорвалась.

За три минуты приехала скорая помощь, которая госпитализировала малышку в медучреждение.

Что касается ее матери, то 33-летняя женщина объяснила полицейским, что самостоятельно воспитывает двоих детей. При этом вчера второй ее ребенок был у отца, а за 6-летней девочкой должна была присмотреть бабушка. Предварительно было установлено, что бабушка опоздала на автобус, поэтому к ребенку так и не приехала.

Стоит отметить, что эта мать уже привлекалась к административной ответственности 22 марта, когда ее дочь нашла на улице прохожая. Тогда девочка, которую женщина оставила на дедушку, гуляя с ним на улице, побежала за собакой и потерялась.

С семьей работают сотрудники ювенальной превенции местной полиции.