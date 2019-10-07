В Мариуполе продолжается ремонт дороги по проспекту Мира. Делают участок от улицы Греческой до Торговой. В планах уложить 19,5 тысяч квадратных метра асфальта и более 15 тысяч квадратных метров плитки.

«Ремонт разделен на два этапа. В первую очередь, выполняем работы от Греческой улицы до Торговой. В следующем году приступим ко второму этапу. Проведем работы от улицы Торговой до ДОСААФа включая кольцо», — рассказал начальник службы ремонтов ККП «Мариупольавтодор» Дмитрий Домашенко.

Сейчас силами подрядных организаций проводятся демонтажные работы. Ранее, коммунальные предприятия «Мариупольтеплосеть», «Горводоканал» и «Мариупольгаз» восстановили изоляцию подземных коммуникаций. Завершить дороги планируют до начала ноября. Кроме ремонта дороги на участке будет установлена пластиковая разметка и заменено свитлафоры.

На сегодняшний день разработан проект ремонта дороги от улицы Леваневского до проспекта Строителей. В планах начать работы уже в следующем году.

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