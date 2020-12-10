Ретро-виставка новорічних листівок

Виставка новорічних листівок 20 століття проходить у бібліотеці імені Некрасова. Колекція невеличка, але занурить у святковий настрій та перенесе у минуле.

Зараз листівки пересилають один іншому через соціальні мережи, але колись було модно їх посилати та підписувати власноруч з побажаннями від щирого серця. У бібліотеці можна зарядитися новорічним настроєм та надихнутися.

Ще на виставці представлені книги, які теж подарують святковий настрій. У бібліотеці зазначають, що будуть раді, якщо маріупольці поповнять колекцію листівок і не тільки новорічних.