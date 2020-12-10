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Ретро-виставка новорічних листівок

Опубликовано 14 Дек 2020

99518-131171652_2876266109319756_9142513672727121214_oВиставка новорічних листівок 20 століття проходить у бібліотеці імені Некрасова. Колекція невеличка, але занурить у святковий настрій та перенесе  у минуле.

Зараз листівки пересилають один іншому через соціальні мережи,  але колись було модно їх посилати та підписувати власноруч з побажаннями від щирого серця. У бібліотеці можна  зарядитися новорічним настроєм та надихнутися.

Ще на виставці представлені книги, які теж подарують святковий настрій. У бібліотеці зазначають, що будуть раді, якщо маріупольці поповнять колекцію листівок і не тільки новорічних.

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